LA DOMENICA ALLO STADIO: “Salvate il Catania. Passare alla storia o essere burattini che cancellano una storia”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata”. C’è un perché ci viene in testa la famosa frase di Tito Livio. Il motivo è che abbiamo impressione che gli “attori” della vicenda Catania, del suo salvataggio, stiano perdendo tempo. Prezioso ed essenziale. Tanti buoni propositi, buona volontà, “dobbiamo vendere”, e poi…poi nulla. Una trattativa mai decollata, una proposta che sembra neanche presa in considerazione come base di partenza di una intesa. Vi state cullando. Tutti. Credete che il tempo del Diritto, delle indagini, dei Tribunali e delle Procure possa concedere altro tempo. Noi crediamo di no. Siamo sicuri di No. E sappiamo sempre ciò che scriviamo. E lo sapete pure Voi che ci leggete”.

“I venditori, coloro che hanno questo compito, devono sentire in loro la missione di fare bene e prestissimo con umiltà. Cercando, non facendosi cercare. Sedendosi al tavolo non facendosi pregare per farlo. Chi compra deve mostrare un viso nuovo, innovativo, nei modi e nella sostanza. Deve stupire, deve muovere un sogno senza mostrare le collette dei bottegai. Nulla è dovuto ad alcuna delle parti. Ma una cosa loro devono a Noi. La salvezza del Catania. Vi chiediamo ancora una volta di fare presto. Potete passare alla Storia. O potete scrivere i vostri nomi tra i gli ultimi burattini che hanno cancellato una storia. Dipende da Voi. Non perdete altro tempo”.

