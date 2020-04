CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, 3-0 al Lecce nello scontro diretto

L’estate del 2017 fu foriera di grandi novità in casa rossazzurra, a partire dall’allenatore passando per il parco giocatori rinnovato nella sua interezza. Il progetto tecnico ristrutturato nei nomi e negli obiettivi da perseguire fu affidato all’ex bomber del Livorno Cristiano Lucarelli, reduce dall’esperienza alla guida del Messina e deciso a mettersi in gioco alle pendici dell’Etna. In sede di calciomercato Lo Monaco e Argurio riuscirono a rimettere sotto contratto Francesco Lodi, rivoluzionarono la difesa con gli innesti di Aya, Tedeschi, Blondett e del terzino Semenzato, puntarono in avanti sull’esperto tandem Curiale-Ripa e offrirono una chance al prospetto croato Luka Bogdan.

Il nuovo Catania dovette attendere però la terza giornata per conquistare i primi tre punti di quel campionato. Il 9 settembre 2017 i rossazzurri si trovarono di fronte il Lecce nello scontro diretto tra le due principali candidate alla vittoria finale. Sin dall’inizio la squadra impresse un buon ritmo all’incontro, riuscendo a coprire bene ogni zona del campo. Il gol dell’1-0 giunse poco prima del 20′ con capitan Biagianti al termine di un batti e ribatti dentro l’area piccola. Al 35′ Russotto ebbe sul sinistro l’opportunità di raddoppiare ma il suo tentativo finì di poco a lato.

Nel secondo tempo la pressione del Lecce determinò un paio di occasioni propizie in favore della squadra salentina ma il Catania riuscì a limitare la capacità offensiva degli avversari. L’azione del 2-0 fu rifinita da Lodi e finalizzata da Marchese con un tiro-cross che sorprese il portiere ospite Perucchini (77′), poi Russotto mise il sigillo definitivo con una conclusione ravvicinata su passaggio di Curiale (80′). Il 3-0 finale fu il giusto premio per una squadra costruttiva e capace al tempo stesso di saper soffrire.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***