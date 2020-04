LEONARDI (Pres. Sicula Leonzio): “Protocollo sanitario? Solo Catania, Novara e Reggina preparati in C”

A proposito del protocollo sanitario che i club dovrebbero adottare, il Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi si è così espresso – via Instagram – ai microfoni di tuttoc.com:

“Stamattina mi sono interfacciato col nostro medico per capire quali fossero i parametri che si stavano adottando. Per la C mi sembra una proposta troppo pesante, ci chiedono di creare ritiri a tempo indeterminato ma in questa categoria a parte la Reggina, il Novara e il Catania non so quali altre società hanno un centro sportivo a disposizione. Non siamo preparati a certe strutture, probabilmente anche in Serie A alcune società si troverebbero in difficoltà. Per la C è pressoché impossibile”.

