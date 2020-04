MBENDE: il Coronavirus non allontana gli estimatori

21 gettoni di presenza ed un gol per Moise Emmanuel Mbende. Il roccioso centrale difensivo del Catania prelevato ad agosto, dopo un avvio di stagione difficoltoso nell’impianto tattico di Camplone, ha cambiato marcia con il ritorno in panchina di mister Lucarelli. Da calciatore oggetto frequente di critiche, Mbende ha registrato decisi e costanti passi avanti. Sempre meno sbavature in favore di una ritrovata solidità difensiva, tale da costituire con Tommaso Silvestri una coppia centrale di sicuro affidamento per la categoria.

Mbende è un classe 1996 con ancora ampi margini di miglioramento. I progressi evidenziati in questi mesi non sono passati inosservati. Già all’apertura del calciomercato di gennaio più di un club aveva chiesto informazioni. C’era la possibilità di piazzarlo altrove, alla fine Mbende ha proseguito l’avventura alle pendici dell’Etna provando ad inseguire il sogno di portare in alto i colori rossazzurri malgrado una stagione ricca di ostacoli e bocconi amari.

Il Coronavirus ha frenato l’avanzata del Catania, ma per il calciatore camerunense con passaporto tedesco gli estimatori non sono fuggiti. Società scozzesi e belghe hanno annotato il suo nome nei rispettivi taccuini, idem club di Serie C e B italiani come Modena e Cittadella. Adesso è tutto fermo, ma ogni discorso potrà essere ripreso successivamente viste le buone impressioni sin qui raccolte.

