MIHAJLOVIC: battaglia legale dell’ex Catania allo Sporting Lisbona

Durò appena nove giorni l’avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina dello Sporting Lisbona nel 2018. L’ex allenatore del Catania non fece in tempo ad effettuare il ritiro con la squadra, venendo esonerato. Fu l’inizio di una battaglia legale tra le parti. Si dovette ricorrere al TAS per riconoscere le ragioni di Mihajlovic, il quale sancì il pagamento di tre milioni di euro ad opera dello Sporting come forma di risarcimento nei confronti del tecnico.

Lo stesso allenatore serbo si è di recente scagliato contro lo Sporting, sottolineando che il club non avrebbe onorato il debito non pagando integralmente quanto previsto il 28 novembre 2019 e che per questo andrebbe escluso dalle coppe. Non si è fatta attendere la risposta della società portoghese che, invece, sostiene di avere già notificato l’intero pagamento. La vicenda, comunque, potrebbe non concludersi così.

