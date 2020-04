MORIERO: “Coronavirus, alcune mie maglie all’asta. Catania, spero che supererai il momento difficile”

L’ex allenatore del Catania Francesco Moriero, nel corso di un’intervista rilasciata via Instagram al collega Nicolò Schira, editorialista per tuttoc.com, ha parlato anche dell’esperienza di Catania e di essersi attivato, nel suo piccolo, per dare una mano nella battaglia al Coronavirus:

“Insieme a Fabrizio Miccoli abbiamo deciso di scendere in campo per la nostra città, Lecce. Abbiamo deciso di mettere all’asta alcune nostre maglie per le famiglie di Lecce più bisognose in questo momento di difficoltà. Il devoluto andrà all’associazione ‘Angeli di Quartiere’. Ho messo all’asta la maglia del mio esordio in Nazionale e tre maglie dell’Inter della stagione 1999/00, quella nerazzurra con cui segnai al Parma, quella bianca e la terza divisa gialla. Speriamo di aiutare nel nostro piccolo a fare del bene”.

“Catania? Arrivai nel marzo 2016 con la squadra terzultima e ci salvammo senza passare dai playout. Fu una bella impresa, anche se c’erano grandi aspettative e non tutti hanno compreso bene la rimonta effettuata. Catania la reputo una società importante che ha fatto la storia del calcio italiano. Spiace leggere delle difficoltà attuali in cui versa: spero possa superare il momento difficile che attraversa e salvare il club. È una piazza che non centra nulla con la Serie C”.

