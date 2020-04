SERIE C: presidenti di tutti i club in videoconferenza per la benedizione di Padre Gerardo

Nota ufficiale Lega Pro

Lega Pro ha celebrato la festività di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo unendosi intorno alla benedizione di Padre Gerardo. Francesco Ghirelli ed i presidenti delle squadre della Serie C si sono collegati in videoconferenza assieme, tra gli altri, a Gabriele Gravina, Giancarlo Abete, Franco Carraro, Antonio Matarrese, Daniela Stradiotto, Davide Rotondo, Paolo Lucarini, Paolo Del Bene e Giovanni Esposito. Presenti anche dirigenti e staff di Lega Pro e delle società calcistiche, con le rispettive famiglie e i propri cari.

Padre Gerardo è ricorso allo schema del catenaccio per indicare il percorso spirituale da fare in questo periodo così complesso: difendere i propri affetti, le famiglie e i figli, luoghi sacri di amore spirituale, e contrattaccare con gesti di solidarietà, attenzione verso il prossimo, fede per il futuro.

“Il virus pensava di farci mancare la benedizione delle uova e dei pani che a Pasqua abbiamo sempre fatto recandoci in chiesa. Non è stato così” ha detto Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro. “Desidero ringraziare di cuore Padre Gerardo per averci impartito la benedizione, ma soprattutto per il modo in cui è stato con noi e per la sua straordinaria umanità. Ci ha fatto sentire vivi e ci ha dato speranza per ciò che verrà. Perché di questo c’è bisogno ora, per il mondo e anche per il calcio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***