MUSUMECI (Pres. Regione Siciliana): “Coronavirus, allenteremo le maglie. Stagione turistica al via dal mese di luglio”

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a Tgcom24 sull’emergenza Coronavirus nell’Isola:

“Io dico che questo è il momento più difficile: bisogna conciliare da una parte l’esigenza di riaprire gradualmente e dare un segnale fiducia al popolo siciliano, dall’altra parte avere la prudenza di non vanificare quanto fatto. I nostri numeri confermano la bontà della linea del rigore che abbiamo mantenuto, adesso non dobbiamo fare passare il messaggio tutti in libertà. Adotterò nelle prossime ore un’ordinanza che consente di allentare le maglie, abbiamo concordato con il governo nazionale che dal 3 maggio si possono pensare alcune soluzioni. Ho fiducia nel senso di responsabilità dei siciliani. Se dovessi coniugare un motto per lanciare una campagna turistica, direi Sicilia sicura, e lo dico sul consenso che i numeri mi danno. Partiremo con una stagione turistica in ritardo, partiremo dal mese di luglio; nei prossimi giorni autorizzeremo gli stabilimenti a cominciare a lavorare. Il 3 maggio abbiamo fissato la data per guardarci in faccia e fare un bilancio consuntivo e preventivo. Al governo chiediamo misure a sostegno delle imprese, immediate, perché la Sicilia partiva da una condizione economica fragile, con un alto tasso di disoccupati, un alto tasso di povertà. Noi abbiamo messo in circuito 100 milioni di euro per le famiglie che daremo nello spazio di tre mesi”.

