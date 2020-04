NICCHI (Pres. AIA): “Di questo passo non ricominceremo mai a giocare, allora meglio dire basta”

Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ai microfoni de La Politica nel Pallone, in onda su ‘Radio Rai’. Ecco quanto si legge su tuttoc.com:

“Inizio ad essere moderatamente pessimista, ancora non si è capito chi prende le decisioni e a chi spetta farlo. Per dei professionisti fermi da così tante settimane, sentirsi dire che dobbiamo aspettare altri venti giorni per provare a ricominciare è stata una bella mazzata. Bisogna prendere coraggio e infondere coraggio a chi corre rischi tutti i giorni. Se pensiamo di ricominciare a giocare solo col rischio zero, allora è meglio sin da ora dire basta. Se a fine maggio non c’è rischio zero, quale sarà la situazione a settembre? Non si ripartirà mai di questo passo. Per ora credo ci sia il cinquanta per cento di ricominciare, bisogna valutare se il rischio è enorme – e allora è inutile perdere tempo – o se è un rischio calcolato”.

