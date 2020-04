CATANESI IN GIRO: dalla A alla Lega Pro, chi è sceso in campo quest’anno

È di una quindicina di unità la rappresentanza attuale di calciatori catanesi ad essere scesi in campo tra i professionisti nella stagione agonistica 2019-20. A parte Emanuele Pecorino e Gian Marco Distefano militanti rispettivamente nella Primavera di Milan e Lazio, Emanuele Ndoj è l’unico che gioca in Serie A: giovane centrocampista della Nazionale albanese, nato nel capoluogo etneo nel 1996 e cresciuto a Padova, città che gli ha dato i natali calcistici prima del passaggio alle giovanili della Roma, continua a far parte della rosa del Brescia. Unico giocatore etneo in cadetteria, invece, l’attaccante Andrea Di Grazia (Pescara).

Troviamo un cospicuo numero di catanesi in terza serie. Tra i più rappresentativi Gianluca Litteri, classe 1988 cresciuto nella San Pio X e successivamente approdato all’età di 17 anni al Giarre, dove venne notato dagli osservatori dell’Inter, nel mercato di gennaio acquistato dal Padova via Cosenza. Nell’organico della Sicula Leonzio figurano, invece, Marco Palermo, Saro Bucolo ed il sempreverde Emanuele Catania. All’interno della rosa dell’Avellino spicca il difensore Francesco Bertolo, mentre l’ex Reggina Roberto Marino milita nel Fano. Francesco Rapisarda, cresciuto nelle giovanili del Catania, indossa autorevolmente la fascia di capitano alla Sambenedettese. Completano l’elenco la punta del Bisceglie Salvatore Longo (2000), il promettente ex rossazzurro Orazio Pannitteri (Vis Pesaro) ed i calciatori di proprietà del Catania Mario Noce, Luigi Rossitto e Kevin Biondi, quest’ultimo seguito con interesse da varie società di Serie B.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***