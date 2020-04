PESCE: “Catania, non scordo il gol al Palermo. Simeone e Gomez facevano già la differenza, Barrientos fortissimo”

Oggi milita nella Feralpisalò ed è uno degli uomini più rappresentativi del campionato di Serie C. Il calciatore Simone Pesce, nel ricordare i momenti migliori della carriera, dà spazio anche ai trascorsi rossazzurri. Queste le sue parole ai microfoni di cuoregrigiorosso.com:

“Quali i momenti migliori della carriera? L’esordio in Serie A non te lo scordi, a Bergamo con l’Ascoli. Il gol nemmeno, un pallonetto nel derby Catania-Palermo finito 4-0. Ricordo con piacere anche la stagione in A col Novara nonostante la retrocessione. Papu Gomez e Simeone? Simeone si vedeva che aveva tutto per fare l’allenatore. Un condottiero, uno per il quale il gruppo si sarebbe lanciato nel fuoco. Un uomo vero che ti diceva le cose in faccia, molto preparato e con un grande staff. Il Papu faceva già allora la differenza e aveva numeri, ma non mi aspettavo diventasse così forte. In quel Catania però c’era un altro giocatore che per me era fortissimo, Barrientos”.

