CESSIONE CATANIA: il Comitato spinge, la palla passa ai legali e commissari

Come riportato nei giorni scorsi, dopo attente riflessioni la cordata promossa dal Comitato rimane in pista formulando una nuova proposta d’acquisto del Calcio Catania contenente entità e modalità di pagamento. Nella speranza che venga ritenuta, stavolta, congruente sia con la procedura che con la reale impostazione generale dell’asset. Offerta chiaramente migliore della prima, con cifre raddoppiate e che dovrà essere valutata in primis dal tribunale fallimentare.

Finaria è in liquidazione, va scongiurato in tutti i modi il rischio fallimento del Catania che comunque esiste, visto l’aggravarsi della situazione a seguito dei problemi ulteriori sorti in questi mesi. Il CdA rossazzurro lavora in funzione di ciò, in un contesto che vede anche alcune figure pronte ad “approfittare” di un’eventuale perdita della matricola. Il Comitato dimostra, concretamente, di essere al momento l’unico ad averci messo la faccia trovando un gruppo imprenditoriale che ha già dimostrato di soddisfare i requisiti federali per avviare la trattativa, al solo scopo di salvare il Catania dal fallimento.

I vertici rossazzurri non hanno mai escluso dialoghi intrapresi con altri soggetti, ma nessuno di questi – ad oggi – ha allegato offerte d’acquisto a manifestazioni d’interesse, all’infuori della cordata. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto approfondito con i commissari liquidatori e gli studi legali coinvolti per valutare nel dettaglio i contenuti della seconda proposta della cordata, interessata a rilevare le quote mantenendo l’impegno di ripianare la complessa situazione debitoria sviluppando un piano industriale triennale che ponga sullo stesso livello la necessità di determinare un rilancio economico e sportivo del club. Successivamente i commissari faranno una relazione al giudice con le loro valutazioni. Novità entro maggio?

