PESSINA: dall’unica presenza col Catania a uomo mercato in Serie A

Una sola apparizione in maglia rossazzurra in Lega Pro qualche stagione addietro, sul campo dell’Ischia Isolaverde. Esperienza comunque formativa al Catania per il centrocampista Matteo Pessina che, successivamente, è esploso al Como ed allo Spezia prima del tanto atteso salto di categoria in Serie A. Il giocatore brianzolo classe 1997 ha esordito nella massima categoria il 26 luglio 2018, totalizzando più di 10 presenze con la maglia dell’Atalanta.

Gli anni passano ed il ragazzo continua a fare registrare passi da gigante, ricoprendo un ruolo importante tra le fila dell’Hellas Verona. E non è finita qui. Pessina, infatti, sta facendo talmente bene da diventare persino uomo mercato in Serie A. Voci sempre più insistenti lo accostano a club importanti come Napoli, Inter e Roma. A conferma di avere seminato bene finora. Il futuro è ancora tutto da scrivere e si preannuncia sempre più luminoso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***