SANNINO: “Ecco come risolverei il problema della quarta promozione in B”

In tempi di Coronavirus diventa difficile riuscire a fare in modo di tornare in campo. In Serie C il Consiglio Direttivo ha elaborato una proposta che fa molto discutere, quella di sorteggiare la quarta squadra da promuovere in B. Giuseppe Sannino, ex allenatore del Catania, dice la sua a riguardo:

“Difficile rispettare i protocolli sanitari. Dovrebbe essere il governo a decidere. O annulliamo tutto oppure c’è un’idea alternativa. Vicenza, Monza e Reggina in B. La quarta promossa verrà fuori da tre sorteggi dei tre gironi, da cui alla fine restano quattro squadre. Un primo sorteggio dal quinto al decimo dei tre gironi per fare venire fuori una squadra. Un altro sorteggio, tra terze e quarte, per farne uscire un’altra, fino ad arrivare alle finali tra 4 club. Concedi quindi un vantaggio alle seconde”, le parole di Sannino a ilcalciocalabrese.it.

