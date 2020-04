SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Soluzione più semplice è che Lega Pro diventi dilettantistica”

Salvatore Caiata, Presidente del Potenza e componente del Consiglio Direttivo di Lega Pro, commentato le idee che verranno perfezionate il 4 maggio in sede di Assemblea. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“La nostra è una prova di grande disponibilità, significherà aumentare il numero di squadre e diminuire le risorse a disposizione. Non ha però prevalso l’egoismo, bensì la maturità, il buon senso. Tutto approvato all’unanimità. In un prossimo futuro parleremo delle riforme del campionato, qualcosa dovrà essere fatto altrimenti tante squadre si troveranno in ginocchio”.

“La soluzione più semplice è che la Serie C diventi dilettantistica. Se il semi-professionismo non esiste e ha bisogno di un’approvazione giuridica, il dilettantismo è una scelta che possiamo attuare in autonomia. Io non vedo differenze, l’organizzazione è la stessa. Può essere anche una soluzione pro-tempore, finché non si ristabiliranno le condizioni economiche. Faccio un esempio: un giocatore che guadagna 50mila euro l’anno, in regime dilettantistico costa 62mila euro, in regime professionistico 123mila euro. Significa risparmiare anche un milione l’anno”.

