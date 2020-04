SERIE C: compensi agenti sportivi nel 2019, il Catania ha corrisposto più di 80mila euro

La FIGC ha reso noti i dati relativi ai compensi per gli agenti sportivi in Serie C nel periodo che va dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Nella speciale classifica, primo posto del Monza che ha speso 680.467,59 euro davanti a Ternana (462.100,00 euro) e Padova (458.060,12). Gozzano, Giana Erminio, Lecco, Arzignano, Paganese, Rimini, Arezzo, Sambenedettese, Sicula Leonzio, Pergolettese, Pianese e Vibonese non hanno speso nulla in commissioni. Casertana e Virtus Verona non hanno comunicato i propri numeri. Il Catania ha corrisposto 82.191,80 euro. La spesa totale in terza serie è stata di € 4.620.779,76. Qui l’elenco consultabile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***