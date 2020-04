SERIE C – Iachini (Pres. Teramo): “Sorteggio proposta giusta. Stipendi, squadre di A aiutino quelle di Lega Pro”

Nodo stipendi in Serie E e capitolo promozioni. Franco Iachini, presidente del Teramo, è intervenuto su entrambe le tematiche ai microfoni di Eleven Sports. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“La Serie C è sostenuta quasi esclusivamente dai presidenti, a differenza di quello che succede in Serie A con diritti televisivi, sponsor e presenze allo stadio. Noi soffriamo una crisi forte, il proprietario di una squadra di Serie C deve pensare alle sue risorse interne. Il problema attuale è che i calciatori di Serie C non percepiscono stipendi perchè non svolgono la prestazione, qui non c’è una negligenza ma un’imposizione da parte dello Stato che potrebbe intervenire però con la cassa integrazione. La Lega sta avanzando delle proposte per inserire una sorta di cassa integrazione. La mia proposta è quella di mutuare l’azione che ha fatto la Premier League, le squadre di Serie A devono contribuire con una quota parte le mancanze degli stipendi della Serie C. Quindi destinare parte di queste somme ai calciatori di terza serie. Poi si potrà pensare al prossimo futuro”.

“Promozioni in Serie B? Riguardo il sorteggio sono stato tra i primi ad avanzarla, è una proposta e sarà la Federazione che dirà se potrà essere o meno attuata. Le tre capoliste meritano la promozione in Serie B. Vista la situazione particolare è giusto puntare, per la quarta promozione, alla sorte. La Serie C non può partire, non ha i mezzi per mettere tutto in sicurezza”.

