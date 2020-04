SERIE C – Laricchia (A.U. Monopoli): “Voglio aggrapparmi al sogno di vedere la luce e tornare a giocare”

Momento delicato per la Lega Pro, alla luce del diffondersi del Coronavirus. Ne parla Alessandro Laricchia, Amministratore unico del Monopoli, in una diretta nei canali ufficiali della squadra pugliese. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com:

“Le congetture sono tante. In questi giorni abbiamo seguito tutto, circa l’origine di questo virus. Ma la quotidianità che tante volte bistrattavamo, ci manca. Stare coi colleghi di lavoro e avere una vita sociale aveva ed ha la sua importanza. Io penso, ora, che tutti dovremmo godere di qualsiasi cosa che la vita ci pone davanti. La situazione della Lega Pro, in Italia, è differente e dipende anche dalla zona geografica. Molti imprenditori soprattutto al nord sono depressi e non stanno pensando più al calcio. Altrove, la cosa va meglio. Alcuni vorrebbero si proseguisse col calcio, altri meno. La Lega Pro da sola non può decidere nulla. La volontà comune è quella di salvare il calcio. Vediamo quali saranno le evoluzioni della malattia. Noi ci assoceremo verso qualsiasi decisione, ma dal mio punto di vista dobbiamo aggrapparci a qualcosa, ad un sogno. Non posso non pensare ad un ritorno alla normalità, con un vaccino trovato ed una crisi economica che sarà da superare. Voglio vedere la luce in fondo al tunnel e quindi tornare a giocare”.

