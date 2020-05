ACCADDE OGGI (Video): 15 maggio 2011, festa Catania e addio Champions per la Roma

Roma ko 2-1, record di punti per i rossazzurri di Simeone

15 maggio 2011. Champions addio per la Roma, battuta 2-1 a Catania. Una vittoria meritata quella dei rossazzurri, sotto nel primo tempo per un gol di Loria, ma sempre in partita e vicini al gol in diverse occasioni. Di Bergessio la rete del pareggio; di Gomez, al 95′, la realizzazione che chiude il conto a favore dei ragazzi del Cholo Simeone per l’esplosione dello stadio “Angelo Massimino” e la delusione di Vincenzo Montella, seduto sulla panchina giallorossa. Nuovo record di punti in Serie A (46), battendo quello della precedente gestione Mihajlovic.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

