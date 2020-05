ASS. PARISI: “Calcio Catania, impressione positiva su progetto e persone SIGI. Azionariato popolare bella idea”

Intervenuto ai microfoni di qds.it, l’assessore comunale allo Sport Sergio Parisi esprime parole positive nei confronti dell’interessamento della S.I.G.I. S.p.A. ad acquisire il Calcio Catania:

“Ho incontrato più volte il comitato, proprio su mandato del sindaco, già a partire ad inizio dicembre 2019. Conosco personalmente Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, e l’impressione su di loro è sempre stata buona. Sono gli unici che hanno mostrato di crederci e rilevare il Catania e noi come Comune abbiamo dato ampia disponibilità. L’impressione sul progetto e i personaggi è assolutamente positiva. Per il momento la società sarà composta da imprenditori catanesi, quelli di altre parti in Italia dovrebbero entrare in un secondo momento. Siamo certi delle persone e sono sicuro che faranno bene”.

“Azionariato popolare? L’idea di aiutare questa società attraverso la sensibilizzazione dei cittadini è una bella idea che ricorda che i grandi club spagnoli. Con l’entusiasmo dei tifosi catanesi potrebbe essere un’iniziativa che si può caldeggiare tranquillamente. Questo comunque sarà un passo successivo che potrà avvenire anche con il nostro aiuto. L’importante è iniziare a mettere una bandierina certa e sicura”.

