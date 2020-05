AVV. CHIACCHIO: “Quarta promozione in B? Difficile ratifica proposta, Play Off unica soluzione”

L’avvocato Eduardo Chiaccio, esperto di diritto sportivo, in un’intervista al Corriere del Mezzogiorno spiega perchè sarà difficile che il Consiglio Federale ratifichi la proposta decisa in assemblea dalla Lega Pro sul criterio del merito sportivo e della media punti per decretare la quarta promozione in B:

“Per me l’unica soluzione sono i playoff. Il premio della promozione deve essere acquisito sul campo di gioco. L’assemblea è stata spaccata, se è vero che 16 società hanno votato per i playoff e 17 si sono astenute. Il quorum raggiunto non arriva al 50%. È una maggioranza risicata. Molto difficilmente la proposta sarà ratificata. Peraltro, andando a memoria, credo non ci siano mai stati nei campionati professionistici casi di adozione del quoziente punti per definire una promozione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***