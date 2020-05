SERIE C: richiesta cassa integrazione e sospensione Irap per dare ossigeno ai club

Estensione della cassa integrazione per calciatori e allenatori. Richiesta ben precisa formulata dalla Lega Pro e pare si vada proprio verso questa direzione, essendo prevista nella bozza del decreto. Il Presidente Francesco Ghirelli ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport:

“Abbiamo davvero urgenza, ieri non oggi, di usufruire della cassa integrazione in deroga. I club non ce la fanno più a reggere. Gli incassi da botteghino e le sponsorizzazioni, le due voci di ricavi su cui vivono i club, sono venute a mancare, nella casse dei club non entra più un solo euro. Nel girone di andata avevamo avuto 600mila spettatori in più. Intanto abbiamo l’accordo con Aic e Aiac. Per chi è al minimo federale, ossia 30mila euro lordi, le società pagheranno la differenza rispetto a quanto arriverà dalla cassa integrazione. Per gli stipendi fino a 50mila euro lordi ci sarà la cassa e la differenza va a trattativa singola, con la partecipazione di un fondo di garanzia. Per quelli sopra i 50mila la trattativa è libera”.

Ghirelli chiede anche la sospensione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap): “Le nostre 60 società di calcio sono un originale, grande ed unico impianto sociale e l’Irap le penalizza terribilmente proprio perché, nella gran parte dei casi, non producono utili. In questa fase storica ognuno deve fare la propria parte. Chiediamo al Governo di supportare un settore che non è solo sport, ma una parte della rete sociale del nostro Paese”.

Chiesto, inoltre, alle istituzioni di intervenire con la restituzione del credito di imposta sulle sponsorizzazioni e con l’applicazione del contratto di apprendistato ai propri giocatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***