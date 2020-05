CALCAGNO (vice Pres. AIC): “Se si ferma la A il rischio è di ammazzare le categorie inferiori”

Umberto Calcagno, vice Presidente dell’Assocalciatori, spinge affinchè si torni in campo in un’intervista a Sportmediaset:

“Calciatori e calciatrici vogliono tornare in campo. Non a tutti i costi ma tutelando la loro salute e quella di tutte le persone intorno alla squadra. C’è bisogno di chiarezza e credo che nei prossimi giorni l’avremo. Tutto il nostro mondo lavora compatto per la ripresa. Parliamo di una responsabilità di sistema. Calciatori e calcistici ci chiedono di lavorare affinchè si provi a riprendere. Sono decisioni non semplici ma dobbiamo capire se il nostro sport può permettersi di convivere con il Coronavirus oppure di rinviare le cose. Rinviarle per un periodo molto lungo o se il nostro sistema non riparte, creerebbe una serie di problemi non solo alla Serie A ma anche alle categorie inferiori. Il nostro sport muove una ricchezza incredibile ma c’è tutto un indotto che riguarda anche il mondo dilettantistico“.

“Non ripartire provocherebbe danni di sistema spaventosi. Dobbiamo trovare tutte le vie possibili per poter riprendere, abbiamo una responsabilità molto grande. Se poi la comunità scientifica ci dirà che non potremo riprendere, ne prenderemo atto. Oggi dobbiamo indagare, capire se questo può essere evitato. A me preoccupa tanto quello che la Serie A sviluppa all’interno del nostro sistema. La mancanza di ricchezza derivante dall’alto potrebbe ammazzare il mondo professionistico di più basso livello e quello dilettantistico. Noi abbiamo tanti ragazzi e ragazze che vivono di solo calcio e non privilegiati all’interno del nostro contesto”.

