CALCIO SICILIANO – Arena (Pres. FC Messina): “Palermo in C? Pronti a fare ricorso…”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli “avvicina” il Palermo alla promozione in C. Rocco Arena, presidente dell’FC Messina, non accoglie favorevolmente l’eventualità concedendo un’intervista a La Gazzetta del Sud:

“Se dovessero promuovere le prime classificate, presenterò ricorso al Tar – dice – Non è una soluzione congeniale, se non per noi, non sarebbe giusto nei confronti del Savoia. Ci affideremo a Leonardo Limatola, un esperto in questo ambito”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***