SERIE A – Carnevali (A.D. Sassuolo): “Calcio a rischio fallimento, spero che chi decide conosca la materia…”

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, parla di calcio a rischio fallimento in un’intervista concessa a Sky Sport 24:

“Bisogna distinguere tra industria sportiva e sport. Oggi c’è grande preoccupazione: parliamo di un’industria tra le più grandi del Paese. È normale cercare di fare di tutto per ricominciare, è come una fabbrica: se smette di produrre fallisce. Dobbiamo ricominciare quando ci saranno i tempi e le modalità adatte, ma bisogna essere concreti perché l’industria calcio rischia il fallimento. Qui si parla di giocare a calcio, ma le preoccupazioni sono ben diverse. Io spero soltanto che chi prenderà le decisioni conosca la materia, sappia di cosa sta parlando. Bisogna guardare al sistema. La Serie A è il traino di tutto il movimento e dobbiamo pensare a tutto il sistema che è da mantenere. Oggi non si tratta di divertirsi, ma di mantenere in piedi l’azienda calcio”.

