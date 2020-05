CATANIA: club disponibile al ritorno in campo ma con il nodo stipendi da risolvere

Premesso che il Presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha ancora deciso se acconsentire alle nuove proposte del Direttivo Lega Pro – una risposta definitiva arriverà nei prossimi giorni attraverso il Consiglio Federale – nel caso in cui venisse ufficializzato il ritorno in campo anche per le squadre di Serie C (con ogni probabilità attraverso lo svolgimento di Play Off e Play Out), il Catania ha già fatto sapere che non si tirerà indietro.

Intanto la società rossazzurra si è attivata per saldare ulteriori stipendi, la messa in mora è scaduta una decina di giorni fa ed entro il 20 giugno i calciatori insoddisfatti potranno rivolgersi al Collegio Arbitrale per richiedere lo svincolo. Optando per tale soluzione, bisognerebbe attendere qualche settimana per ricevere l’ok del Collegio. In caso di assenso, la rosa a disposizione di Lucarelli perderebbe pezzi. Al momento però nessun giocatore ha fatto richiesta di svincolo.

