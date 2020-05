ASS. PARISI: “Futuro Calcio Catania, siamo fiduciosi. Se il campionato riprende, ci faremo trovare pronti”

Sentito dall’emittente televisiva Rei TV, l’assessore allo Sport del Comune di Catania commenta la decisione del tribunale fallimentare che ha rigettato le richieste cautelari della Procura:

“E’ chiaro che siamo un pò tutti in apprensione per le sorti del Calcio Catania. Nei giorni scorsi abbiamo sentito il presidente Gianluca Astorina, abbiamo incontrato – insieme al Sindaco – Maurizio Pellegrino, in rappresentnaza della cordata che potrebbe rilevarela società rossazzurra. Quanto accaduto in sede giudiziaria di fatto lascia un pò la palla al centro. Adesso attendiamo la relazione che dovrà portare avanti il Calcio Catania entro cinque giorni sulla proposta formulata dalla cordata. Si parla anche di riprendere il campionato di Serie C, il manto erboso del ‘Massimino’ è in buone condizioni e devo dire che è stato curato anche durante l’emergenza Covid da parte degli operai del Calcio Catania in sinergia con l’amministrazione. Ci faremo trovare pronti. Sono certo che il Tribunale sta adottando tutte le iniziative utili a trovare una buona soluzione nell’interesse del Catania, della società, dei creditori e della città. Su questo siamo veramente fiduciosi”.

