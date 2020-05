CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, si torna al successo con il 4-1 al Bisceglie

Dopo due sconfitte consecutive con Sicula Leonzio e Reggina, il 4 novembre 2017 il Catania tornò al successo contro il neopromosso Bisceglie. I nerazzurri stellati furono liquidati con un perentorio 4-1 che non ammise repliche. Quel pomeriggio per gli etnei andarono a segno Curiale (doppietta), Di Grazia e Russotto.

Sin dall’inizio i rossazzurri riuscirono ad imporre la loro supremazia tecnico-tattica sugli avversari. Già dopo tre giri di lancette andarono in gol con Curiale, il quale non si fece pregare due volte e chiuse efficacemente l’ottima triangolazione avviata da Mazzarani e rifinita da Russotto. In quella gara il Catania riuscì ad esprimere tutto il proprio potenziale offensivo. Al 7′ Di Grazia recuperò il pallone sulla trequarti avversaria e liberò un gran destro dal limite dell’area di rigore che non lasciò scampo al portiere: 2-0. A quel punto il Bisceglie abbozzò una timida reazione (al 27′ Pisseri “abbassò la saracinesca” a Montinaro) ma i rossazzurri continuarono ad imprimere un buon ritmo alla contesa e andarono all’intervallo avanti di tre reti (al 37′ colpo di testa vincente di Curiale su cross di Marchese).

Gli ospiti siglarono il gol della bandiera nella ripresa: il croato Jovanovic appoggiò in rete dopo una corta respinta di Pisseri (59′). La verve offensiva del Catania produsse come effetto il quarto gol: passaggio di Semenzato per Russotto il quale segnò da posizione ravvicinata (81′). Il Catania tornò così alla vittoria dopo due sconfitte consecutive che di fatto rallentarono il cammino della squadra di Cristiano Lucarelli, costretta ad inseguire fino alla fine il Lecce capolista.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

