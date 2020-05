CORONAVIRUS A CATANIA: molti assembramenti in zone di mare, controlli Forze dell’ordine intensificati

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato e presieduto dal prefetto Claudio Sammartino ha disposto d’intensificare da subito i presidi delle Forze dell’ordine previsti nelle zone della riviera di Catania, con particolare riguardo al porticciolo e all’area di San Giovanni Li Cuti e nelle aree attrezzate e zone circostanti piazza Nettuno, dove sono stati rilevati molteplici assembramenti, non in linea con le indicazioni normative tese, invece, ad evitarli.

E’ stata emanata una specifica ordinanza per prestare la massima attenzione ai comportamenti consentiti in questa fase 2 dell’emergenza Coronavirus, rappresentando al Sindaco l’opportunità dell’adozione di urgenti provvedimenti sindacali diretti ad interdire l’accesso nelle predette zone, per le ragioni di assoluta prudenza sopra evidenziate, facendo salva, ovviamente, la possibilità di accedervi da parte dei soggetti legittimati (residenti, esercenti attività economico-commerciali ed altri). Si “rinnova l’appello alla responsabile collaborazione di ogni cittadino per evitare pericolosi assembramenti che possono mettere in pericolo la salute pubblica creando le condizioni per nuove restrizioni”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***