CESSIONE CATANIA: il Comitato alza il pressing, aggiornamento tra le parti nei prossimi giorni

Aumenta la pressione del ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’. Stanco di attendere la risposta di Finaria, nei giorni scorsi il Comitato ha ritirato la manifestazione d’interesse presentata ad aprile cambiando strategia, preannunciando cioè la costituzione di una S.p.A. che desse maggiori garanzie circa la solidità economica della cordata interessata ad acquisire le quote del club. Un modo per confermare la volontà totale di salvare e rilanciare il Catania attraverso un progetto comprensivo della piena disponibilità ad estinguere l’ingente massa debitoria, a cui si aggiungono le successive rate del mutuo di Torre del Grifo Village.

Acquisire il pacchetto Catania includendo il moderno e funzionale centro sportivo rappresenta l’obiettivo principale di tutti gli investitori. Compreso chi non è ancora uscito ufficialmente allo scoperto ma continua a manifestare interesse a fari spenti. Il Comitato punta alla conclusione della trattativa questo mese, al massimo entro giugno e la prossima settimana ci sarà un aggiornamento tra le parti. Nel frattempo però Finaria attende le successive mosse degli altri possibili acquirenti. Il risultato finale, su cui vigilerà attentamente il tribunale fallimentare, deve portare alla soddisfazione delle richieste dei creditori ed allo sviluppo di un piano industriale solido che rispetti tutti i requisiti di legge, operando in massima trasparenza.

Il Comitato, in questo senso, ha già le idee chiare dando priorità al pagamento di tutti gli stipendi arretrati di giocatori, componenti dello staff tecnico e lavoratori di Torre del Grifo, oltre che all’iscrizione al prossimo campionato. Ma, ovviamente, la trattativa andrà in porto solo ricevendo l’ok di Finaria (e tribunale). Intanto è stato fatto un passo avanti con la costituzione di una S.p.A. che, tra le società di capitali disciplinate dal codice civile, rappresenta la più importante essendo la forma prescelta dalle imprese di media e grande dimensione a capitale sia pubblico che privato. Un buon biglietto da visita per tentare di agevolare il percorso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***