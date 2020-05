BERGESSIO – Chiellini torna sul famoso infortunio del 2013: “Gli chiesi mille volte scusa, lui…”

Il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, in un’intervista al quotidiano La Repubblica ha parlato del suo passato. Spazio anche al famoso episodio del grave infortunio riportato anni fa dall’attaccante Gonzalo Bergessio, quando quest’ultimo militava nel Catania:

“A inizio carriera ero un cavallo pazzo, le mie partite erano tutto un correre e un battagliare, un duello a tutto campo basato sulla mia prepotenza fisica. Solo dopo sono diventate una sfida lucida con l’attaccante. Posso essere stronzo, sì, ma cattivo no, anche se mi è capitato di fare del male. Su Bergessio, nel 2013, feci un intervento sconsiderato e mi dispiacque tanto, gli chiesi scusa mille volte anche se non potevo ridargli il pezzo che gli avevo rotto. Lui stette fuori tre mesi e al ritorno scatenò una caccia all’uomo contro di me, finché a furia di gomitate si fece espellere. In ogni caso, anche in trance adrenalinica non mi mai è passato per la testa: ‘Adesso entro e gli faccio male”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***