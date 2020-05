COLOMBAN: si spegne l’ex allenatore rossazzurro, aveva 88 anni

“Il Calcio Catania esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Antonio Colomban, allenatore rossazzurro in Serie B nel 1985/86, e porge alla famiglia sentite condoglianze”. E’ quanto si legge attraverso una nota pubblicata dalla società etnea. Colomban, cresciuto nelle giovanili del Milan, da calciatore indossò le casacche di Messina, Cagliari e Taranto. In qualità di tecnico, invece, si sedette spesso sulla panchina del Messina, allenando anche Taranto (come vice), Torres, Olbia, Gallipoli, Vittoria, Modica, Igea Virtus, Terranova Gela, Nissa e, appunto, Catania. In rossazzurro Colomban subentrò a Bianchetti che, a sua volta, sostituì Gennaro Rambone. Tre allenatori diversi, dunque, in quella deludente stagione cadetta che il Catania concluse all’undicesimo posto con Pedrinho migliore marcatore etneo a quota 7 gol. Era malato da tempo al cuore, si è spento all’età di 88 anni.

