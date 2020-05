GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Impossibile per la C riprendere in tempi ragionevoli”

Realisticamente molto difficile ipotizzare la ripresa del campionato di Serie C. Perlomeno in tempi brevi. Lo si evince anche dalle seguenti parole del Presidente Francesco Ghirelli via social:

“La Serie C si trova per collocazione territoriale, strutture mediche e dei centri sportivi, per difficoltà economico-finanziarie nella impossibilità di riprendere in tempi ragionevoli, a meno che non si decida in Europa di passare da stagione sportiva ad anno solare e fare una sperimentazione in tal senso fino al mondiale in Qatar nel novembre-dicembre 2022. Analoga, se non più grave, la situazione nel campionato di Serie D e, ancor più evidentemente impossibile da riprendere a giocare, se non in tempi ritardatissimi, nei campionati della LND. In tutti i campionati giovanili e di settore giovanile scolastico, da tempo, si è pensato di chiudere in anticipo la stagione sportiva”.

