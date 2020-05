GROSSO: “Quando ebbi la possibilità di andare a Catania ma rifiutai…”

Intervista rilasciata dall’ex Campione del Mondo Fabio Grosso ai microfoni di Sky Sport, sottolineando che nel corso della sua carriera da calciatore ha avuto la possibilità di approdare al Catania:

“Ho iniziato nel settore giovanile di una squadra dilettantistica di Pescara, con cui poi sono sbocciato in prima squadra per tre/quattro stagioni in Eccellenza. Poi ho fatto tre annate in C, l’ultimo anno c’è stata l’intuizione dei dirigenti del Perugia con Guido Angelozzi che mi corteggiava già per farmi andare al Catania. In quel periodo volevo stare vicino a casa, con il Chieti stavamo facendo una cavalcata trionfale. E poi da lì ho fatto tre stagioni splendide a Perugia, mi sono trovato benissimo a Palermo, dove mi sono trasferito. Per poi andare in una grandissima squadra come l’Inter e per provare poi un’esperienza all’estero in una città bellissima come Lione. Ho finito la mia carriera negli ultimi tre anni alla Juventus”.

