JEDA: “Catania, agevola la vendita. Tifosi, non giudicate i giocatori. Il Presidente primo responsabile”

L’ex attaccante del Catania non si aspettava minimamente la lettera di messa in mora della società da parte dei calciatori e non fa nulla per nascondere la propria sorpresa, ai microfoni di tuttoc.com:

“Non me l’aspettavo proprio, non pensavo che in un periodo del genere si creasse anche questo tipo di problema. Il Catania è una società gloriosa, con tifosi appassionati che sta vivendo uno dei periodi più neri della sua storia. Mi metto nei panni dei giocatori che stanno attraversando grosse difficoltà e hanno i loro diritti. Non capisco perchè la società si stia comportando in questo modo. La messa in mora si riferisce ai mesi di gennaio e febbraio quando il campionato non era ancora fermo. Questo lascia pensare, è una situazione molto triste. Sono curioso di vedere quale sarà l’atteggiamento della società di fronte alle proprie responsabilità. Il Presidente è il primo responsabile. Dico ai tifosi di stare attenti a giudicare i giocatori, chiedendosi come mai si è arrivati a tutto questo. Purtroppo la situazione del Catania si trascina ormai da un po’ di anni e non capisco per quale motivo. Oggi non è facile comprare una società e investire soldi. Se ci sono soggetti interessati bisogna agevolarli. A questo punto non si può aspettare ancora”.

