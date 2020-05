LA DOMENICA ALLO STADIO: “Chiamiamo a raccolta l’intera città per liberare il Catania”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina al tifo organizzato della Curva Nord Catania:

“Non ci riguardano i tecnicismi. A Noi interessa che il Catania sia messo oggi, domani è tardi, in mani giuste, sicure ed affidabili. Oggi non lo è. Sappiamo che sono mani senza dignità e senza scrupoli. Anche di farlo morire. Chiamiamo a raccolta l’intera città per liberare il Catania. Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo oltre gli steccati degli egoismi e dei tornaconti. Noi facciamo e faremo di tutto. State con Noi, non fosse altro per non vivere di rimorsi domani”.

