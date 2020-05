TRIESTINA: riscatto Sarno via Catania, alabardati in attesa degli eventi

Prelevato dal Catania a pochissimi istanti dal gong, Vincenzo Sarno passò alla Triestina in prestito semestrale. L’agente del ragazzo disse ai nostri microfoni “mai dire mai” circa la possibilità di ritornare alla base. La presenza di un obbligo di riscatto all’interno del contratto, al raggiungimento di 5 presenze, poneva tuttavia la Triestina in una condizione ampiamente favorevole per assicurarsi il 100% del diritto alle prestazioni sportive a giugno. Nessuno, però, poteva prevedere il diffondersi di una pandemia. A questo punto il riscatto è in discussione anche perchè il campionato potrebbe non riprendere e Sarno ha disputato solamente tre partite in alabardato. I giuliani sono in attesa di capire anche quale sarà il futuro del Catania (giocatori svincolati in caso di fallimento) e se la FIFA prorogherà i contratti in scadenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***