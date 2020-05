MARAN: “Catania, porto con me il ricordo di una piazza speciale”

Ospite del consueto appuntamento con Casa Sky Sport, l’ex allenatore del Catania Rolando Maran reduce dal sorprendente esonero di Cagliari, valuta con positività il bilancio dei risultati sin qui ottenuti in carriera, non perdendo la speranza di vivere un futuro importante. Ecco quanto evidenziato da gianlucadimarzio.com:

“Sono fiero delle squadre e delle piazze in cui ho allenato. Amo allenare e mi piacciono i fatti. Finora ho raccolto quello che meritavo. Ogni allenatore ha l’ambizione di confrontarsi con piazze e panchine importanti. Da parte mia è ovvio che c’è questa voglia. Sono certo che se dovessi meritarlo arriverà anche per me un’opportunità importante”.

Spazio anche ad un breve ricordo dell’esperienza di Catania: “Una piazza speciale per me. Fu un’esperienza tutta nuova. C’erano in squadra tantissimi sud-americani era un po’ come allenare all’estero. Mi ha arricchito molto”.

Considerazione sull’ex rossazzurro Pablo Barrientos: “Nelle giovanili dell’Argentina aveva il 10 e costringeva Messi a prendere il 7. Non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, un po’ per l’infortunio e un po’ per il carattere particolare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***