PELLEGRINO: “Spero si parli di calcio giocato al più presto…”

Post su Facebook pubblicato dall’ex rossazzurro Maurizio Pellegrino, tra i principali esponenti del ‘Comitato per l’acquisizione del Catania Calcio’:

“Spero di cuore di poter parlare di calcio giocato al più presto, lì, in quel contesto, dove ognuno non può barare, non può nascondersi, non può esimersi dai propri doveri, lì, dove i calciatori dovranno sudare insieme ai propri tifosi, quelli che soffrono, quelli che cantano, orgogliosi, il calcio vero, ricco di tradizioni e storie, quello che ci piace!”.

