COMITATO: costituzione S.p.A. entro una settimana, poi offerta a Finaria

Qualche giorno di ritardo per quanto riguarda la costituzione della S.p.A. rispetto a quanto preannunciato dai vertici del ‘Comitato per l’Acquisizione del Catania Calcio’. Motivo esclusivamente di natura burocratica. Ci sono, infatti, dei tempi fisiologici per completare l’iter. A cominciare dalla predisposizione di un atto costitutivo con il quale si manifesta formalmente la volontà di dare vita al rapporto sociale, e di uno statuto, nel quale sono contenute le norme per il funzionamento della società, oltre alla iscrizione nel Registro delle Imprese.

A questo si aggiunge l’intera sottoscrizione del capitale sociale che, nel caso del Comitato, come sottolineato da Fabio Pagliara sarà pari a 5 milioni di euro. L’effettiva adesione dei sottoscrittori, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, conterrà le generalità e il numero delle azioni sottoscritte. Nell’assemblea costituente si accerterà l’esistenza delle condizioni utili per poter procedere alla costituzione della S.p.A., che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. Successivamente si concretizzerà l’invio di un’offerta ufficiale, vincolante e con scadenza perentoria a Finaria.

