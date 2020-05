SALVATAGGIO CATANIA – Claudio Luca: “Impresa titanica ma dobbiamo tentare, sono fiducioso”

Nei giorni scorsi il noto imprenditore catanese Claudio Luca ha chiaramente lasciato intendere di essere anche lui pronto a partecipare alla missione di salvataggio del Catania e della matricola 11700. Lo stesso fondatore dell’azienda Bacco in una intervista ad Hashtag Sicilia conferma il tentativo concreto:

“Mi è stato chiesto di dare una mano per salvaguardare una matricola e una storia che durano da oltre settant’anni per cui non potevo tirarmi indietro. E’ un impresa titanica ma dobbiamo tentare. E io sono fiducioso. Tutte le più grandi aziende nel mondo sono società, non è vero che non si possa fare impresa con più persone. Noi speriamo e ce la mettiamo tutta. Non vogliamo perdere questo patrimonio, stiamo tutti spingendo per un unico obiettivo e un unico fine. E così dobbiamo continuare“.

