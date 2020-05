SCHIRA: “Catania, il banco è saltato e non s’intravedono imprenditori seri…”

Il giornalista Nicolò Schira, attraverso un editoriale redatto per tuttoc.com, a proposito di tanti club che rischiano di scomparire in estate focalizza l’attenzione anche sul Catania:

“In casa etnea la situazione era deficitaria da mesi e gli stipendi di gennaio-febbraio non saldati hanno fatto saltare il banco. All’orizzonte non si intravedono imprenditori seri pronti a subentrare. Se così fosse, a fine stagione il rischio per il club siciliano è di dover ripartire dai Dilettanti. D’altronde il valore di un centro sportivo meraviglioso come Torre del Grifo fa sparare alto a chi deve vendere, nonostante gli ingenti debiti contratti. Inutile negarlo: a queste condizioni – per chi è interessato – meglio prendere in estate il club in D e senza un euro di passivo”.

