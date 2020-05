SERIE C – Borozan (D.S. Vis Pesaro): “Pochi progetti seri in giro, basta vedere i problemi del Catania…”

Ai microfoni di TMW Radio, nel corso di ‘Stadio Aperto’, il Direttore Generale della Vis Pesaro Vlado Borozan chiede il rispetto dell’operato di chi ha intenzioni serie d’investire nel calcio:

“Noi a Pesaro vogliamo fare il nuovo centro sportivo, la proprietà ha stanziato 4 milioni di euro perché riteniamo che prima del progetto tecnico ambizioso ci vogliano le strutture. Sono il primo a dire che bisogna fare le riforme e ridurre le squadre professionistiche, salvando però le società più serie, cui deve essere dato uno spazio per inserirsi. Perché il sistema non dovrebbe supportarmi? Se poi il campo non mi dà ragione, è un altro discorso. Ok rimuovere chi fallisce o fa il furbo, ma non uccidere anche la parte sana del movimento. Non è che ci siano tanti progetti seri in giro. Basta vedere le difficoltà del Catania o anche di società di Serie B: si ragiona se investire o meno sul calcio. Non mi si può togliere la possibilità di combattere per i miei obiettivi, se sono seri e professionali”.

