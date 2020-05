BINDA: “Serie C, media punti per stabilire graduatore partecipanti Play Off e Play Out?”

Sarà molto interessante avere un quadro definitivo sulla ripartenza del campionato italiano, in occasione del Consiglio Federale che si terrà l’8 giugno. Il Presidente FIGC Gabriele Gravina, qualora non si riuscisse a rispettare la parola del campo è pronto a considerare un algoritmo che terrà conto di diversi fattori legati a elementi oggettivi per arrivare comunque alla definizione dei verdetti. A questo proposito il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda scrive su Facebook che c’è il sospetto che “per i playoff e i playout di Serie C le graduatorie delle partecipanti potrebbero essere scritte facendo la media punti e non (come ha proposto la Serie D) prendendo le classifiche così come sono”. Quale soluzione verrà adottata per ovviare al problema? Si avvicina il momento della verità.

