SERIE C – Leonardi (Pres. Sicula Leonzio): “Serie B a 40 squadre, ad oggi la escluderei. Tifosi sugli spalti non prima di gennaio”

Ospite di Eleven Sports, il Presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi dice la sua sull’ipotesi di una Serie B a 40 squadre ed un eventuale ritorno dei tifosi sugli spalti. Queste le parole evidenziate da tuttoc.com:

“Serie B a 40 con quali parametri? Ad oggi la escluderei, come ha detto il presidente Ghirelli più volte. Le riforme vanno fatte stringendo il cerchio, andando a mettere paletti e prescrizioni particolari. Quest’anno non è saltata nessuna squadra con le nuove regole, a rischio c’è stato solo il Rieti. Non c’è stato alcun fallimento in questa stagione, non so però cosa accadrà nella prossima. Chi ha criteri e possibilità di fare calcio deve farlo. Noi società siamo contribuenti dello Stato, ma nel momento del bisogno si è fatto da parte: paghiamo gli F24 come tutte le aziende, ma in questo particolare momento lo Stato non ci sta aiutando. In Serie C abbiamo stessi oneri e obblighi della Serie A. La riforma del calcio deve essere anche a livello economico, non solo sportiva. I soldi vanno investiti nelle infrastrutture, nei centri sportivi e nelle giovanili per arricchire il patrimonio di risorse umane del nostro calcio. Ritorno dei tifosi sugli spalti in breve tempo? Sarà molto dura, se ne parlerà non prima del prossimo gennaio. Ad oggi si parla di limitare i contatti, figurarsi andare allo stadio”.

