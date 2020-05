LO MONACO: “Catania? Giusto che mi metta da parte. Basterebbe un niente per fare ripartire il club”

Quale sarà il futuro dell’ex Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco e del Catania? Ne parla il dirigente di Torre Annunziata ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Sicuramente mi vedo a fare calcio. Vedremo. Una volta definito questo momento capiteremo. Per quanto riguarda il Catania, combatte da tre anni e mezzo con una situazione debitoria notevole. È stato meritorio l’atteggiamento del Catania che sta tentando di tenere in piedi qualcosa dove da altre parti sono ripartiti dai dilettanti. Ora è un momento di difficoltà innegabile. Ma basterebbe un niente per farlo ripartire. È una piazza troppo importante per mollare. Il Catania potrebbe ripartire ancora con me? Non penso proprio. Ho già dato. In termini di salute, economici e massima dedizione. Per me è stato un vero miracolo averlo tenuto in piedi e fare dei campionati di livello in C. È giusto mettersi da parte”.

