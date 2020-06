ACCADDE OGGI: 12 giugno 2004, prima vittoria di Pulvirenti da Presidente del Catania

12 giugno 2004. Catania partecipante al campionato di Serie B che, da poche settimane, aveva effettuato il passaggio di proprietà dalla famiglia Gaucci ad Antonino Pulvirenti. Rossazzurri reduci dal successo di Bari e dal doppio pari ottenuto con Fiorentina e Triestina. Nella gara successiva, disputata sul campo neutro di Crotone, la squadra dell’Elefante concluse la stagione al cospetto del già retrocesso Avellino. Anche il Catania non aveva più nulla da chiedere al maxi campionato formato da 24 squadre, sicuro di archiviarlo in una posizione di metà-alta classifica, nell’anno del salto di categoria in A di Palermo e Messina. Gli etnei chiusero in bellezza, imponendosi senza troppi sforzi con il risultato di 2-0. Vittoria fuori discussione, reti firmate nel secondo tempo da Marco Padalino (73′) e Giuseppe Mascara (92′ rigore). Quella contro gli irpini fu prima storica vittoria di Pulvirenti da Presidente del Catania.

