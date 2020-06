AVV. GRASSANI: “Nodo contratti in scadenza, bisogna intervenire velocemente”

Il noto avvocato Mattia Grassani circa la spinosa vicenda dei contratti in scadenza, ancora formalmente irrisolta, ai microfoni di tuttobari.com:

“Un intervento superiore per regolamentare la materia è necessario. Non ci si può affidare alla negoziazione individuale o a soluzioni differenti da club a club, da categoria a categoria, un campionato a macchia di leopardo insomma. Per giunta, occorre farlo velocemente perché arrivare troppo a ridosso del 30 giugno porta con sé rischi enormi. Rose modificate, mercato illegale di calciatori (che potrebbero essere “stimolati” a non giocare dopo il 30 giugno), risultati falsati, ma potrei continuare. Basta una circolare e tanto senso di responsabilità”.

