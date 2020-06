FIGC – AIC: si cerca accordo per risolvere nodo contratti in scadenza

Ancora irrisolto il nodo dei contratti in scadenza. La FIFA ha fornito delle linee guida, incoraggiando le parti a prolungare il contratto in essere e che i nuovi accordi inizino successivamente per la salvaguardia dell’integrità della competizione. Trattasi di raccomandazioni pervenute dalla federazione internazionale che governa il calcio. Solo una legge nazionale di riferimento o un accordo collettivo (nel caso dell’Italia, con l’AIC o con l’AIAC) possono modificare unilateralmente (con dei regolamenti) un contratto di lavoro tra un club e un suo tesserato. In questo senso la FIGC continua a discutere con l’Assocalciatori per provare a fare dei passi avanti.

===>>> AVV. GRASSANI: “Nodo contratti in scadenza, bisogna intervenire velocemente”

