CALAIO’: “Catania è una città magica, spero che il futuro riservi la Serie A”

L’ex attaccante del Catania Emanuele Calaiò ricorda spesso, ultimamente, l’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna. Non perde l’occasione di farlo anche intervenendo ai microfoni di FTRedazioneSport:

“Conservo un ricordo bellissimo di Catania e del Catania, nonostante il triste epilogo che ha avuto la mia esperienza. Quando mi sono trasferito, ero convinto delle potenzialità della squadra, avevamo una rosa importante, pronta per vincere il campionato ed andare in Serie A, ma abbiamo avuto tante difficoltà; i cambi di allenatore, problemi organizzativi societari e svariati fattori che hanno influito negativamente sulla stagione. Nonostante tutto, io e la mia famiglia siamo stati benissimo. Catania é una città magica, i tifosi calorosi, un amore sviscerato per la maglia. Infatti questa esperienza rimane uno dei miei più grossi rammarichi sportivi, il non aver fatto qualcosa di importante con la maglia di una squadra che era stata 10 anni in Serie A, con la quale avevo firmato un triennale, la squadra sulla carta era fortissima, rimane una grande delusione. Dispiace tantissimo che il Catania navighi in cattive acque, dal possibile fallimento, al non avere ancora delle risposte concrete sul futuro. Catania, i suoi tifosi e la città non lo meritano, speriamo che il futuro, a prescindere di chi acquisti la società, riservi il posto che questa squadra merita, ovvero la Serie A”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***